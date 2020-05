Coronavírus está a perder a força? Especialistas avançam 'boas notícias'

Um grupo de investigadores do Arizona, nos EUA, descobriram recentemente uma nova mutação no código genético do coronavírus, que acreditam ser semelhante a uma encontrada em 2003.



Quando foi descoberta esta mutação no vírus da Sars, há 17 anos, a doença começou a perder a força, segundo avança o Daily Mail que cita o estudo publicado no Journal of Virology.





A pesquisa incluiu 382 amostras de zaragatoas nasais utilizadas por doentes internados com coronavírus. Numa delas, de acordo com a pesquisa realizada, foi descoberta que faltava um segmento considerado relevante do material genético.

"Podemos concluir que o vírus teve uma grande exclusão, o que demonstra a possibilidade de se transmitir sem ter partes completas do seu material genético", avançou Matthew Scotch, um dos responsáveis pelo estudo. Este resultado poderá ser representativo de boas



Os especialistas acreditam que são boas notícias. No entanto, alertam que é cedo para garantir que a doença está a perder força.



"Trata-se apenas de uma gota de água no oceano", alertou Efren Lim.





