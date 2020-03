Coronavírus está a propagar-se muito mais rápido em Espanha do que em Itália. Saiba porquê

Espanha e os Estados Unidos são, neste momento, os países onde mais rapidamente se está a propagar o coronavírus, segundo um estudo da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres.A investigação baseou-se em modelos matemáticos que avaliam a evolução da pandemia nos países mais afetados. A conclusão que se destaca é que as medidas aplicadas em Espanha nas últimas semanas não estão a ser as suficientes para travar a propagação do vírus.Ao contrário de Itália, em que o vírus passava de uma para três pessoas, Espanha está com uma média de contágio de uma pessoa para 1,9 até 5,6, bastante mais elevada que Itália.A evolução de uma epidemia depende do número reprodutivo (R) que indica quantas pessoas contagia a pessoa que tem a infeção. Se o R se situa normalmente à volta de três pessoas, neste caso em Espanha, significa que cada paciente infeta em média três pessoas.Segundo o La Vanguardia, as medidas tomadas por Espanha têm como objetivo reduzir o número R. Como primeiro passo, deve-se conseguir que o paciente que contagia pelo menos três pessoas deve passar a contagiar apenas uma.Assim, o número de infetados vai reduzir e a pandemia vai reduzir até extinguir como ocorreu na China e na Coreia do Sul.