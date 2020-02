Coronavírus fecha fábrica da Airbus perto de Pequim

A fábrica da Airbus A320 em Tianjin, perto de Pequim, foi fechada por tempo indeterminado devido à crise de saúde causada pelo coronavírus, anunciou hoje o grupo aeronáutico europeu.

"As restrições de viagem ao país e a nível internacional colocam desafios logísticos. O local da montagem final de Tianjin está atualmente fechado", adiantou um porta-voz da Airbus.

As instalações de Tianjin "já estavam fechadas para as celebrações do Ano Novo Chinês e a reabertura foi adiada" devido à propagação do coronavírus, disse o porta-voz.

"A Airbus está a monitorizar de perto o desenvolvimento da situação do coronavírus e está a implementar as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS)", de acordo com o fabricante europeu de aviões, que afirma que está a ser afetado "globalmente".

"A Airbus China está a seguir os pedidos do Governo chinês por teletrabalho, que o grupo está a facilitar com equipamentos informáticos, para que os funcionários de todos os locais, incluindo de Tianjin, não precisem de viajar", lê-se no comunicado.

Além da linha de montagem final de Tianjin, a Airbus possui outras duas em Toulouse para a construção de aviões da família A320 (A319, A320 e A321) e vai instalar uma terceira em 2021.

O grupo também possui linhas de montagem final desta família A320 no norte da Alemanha, em Hamburgo (quatro), e no sul dos Estados Unidos, em Mobile (uma).

A capacidade de produção da fábrica de Tianjin deve chegar a seis aviões por mês no final de 2019, de acordo com a Airbus.

Também se espera que a fábrica produza acessórios para o interior e se torne um centro de entrega para clientes do A350 widbody em 2021.

A Airbus entregou 863 aviões em 2019, o maior número da história, incluindo 642 da família A320.

Pelo menos 490 pessoas com o novo coronavírus 2019-nCoV morreram na China continental (excluindo Hong Kong e Macau), a maioria nas províncias de Wuhan e Hubei, de acordo com um relatório oficial hoje divulgado.

