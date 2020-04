Coronavírus já fez 2906 mortos no Brasil. Mais de 45 mil pessoas estão infetadas

Novos dados divulgados ao final desta quarta-feira pelo Ministério da Saúde brasileiro dão conta que o coronavírus já matou naquele país pelo menos 2906 pessoas. O próprio órgão reconhece, no entanto, que o número oficial está distante do real, pois o país não tem testes suficientes para testar tantas pessoas quanto deveria e muitas morrem em casa e nos hospitais sem que o vírus seja diagnosticado.

De acordo com o novo boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira, o número total de pessoas infetadas pelo novo coronavírus no Brasil chegou aos 45.757, também neste caso abaixo do que se estima ser a realidade. Estimativas avançadas por especialistas dizem que o número real de pessoas infetadas no país deve ser de 12 a 20 vezes maior do que os dados atuais.

O número de novas mortes pela Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, manteve-se estável de terça para quarta-feira, quando ocorreram mais 165 óbitos, contra 166 no período anterior de 24 horas. Mas o aumento de vítimas mortais devido à Covid-19 foi elevado em apenas uma semana, tendo-se registado 982 mortes nos últimos sete dias monitorizados.

Em São Paulo, o estado brasileiro mais atingido pelo coronavírus em termos absolutos, o número de mortos chegou a 1134 e o de infetados a 15.914. Mas a situação é grave também nos estados do Ceará, Pernambuco, Amapá, Rio de Janeiro e Amazonas, onde, neste último, existe o maior índice de infeções proporcionalmente ao número de habitantes e onde o atendimento nos hospitais públicos já entrou em colapso.