Coronavírus já matou 2141 pessoas e infetou mais de 33 mil no Brasil

O Brasil ultrapassou esta sexta-feira a trágica marca de duas mil pessoas mortas pelo coronavírus e ultrapassou-a largamente, com um novo recorde de óbitos em apenas um dia. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde brasileiro, o número oficial de mortos pela Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, era de 2141 às 15 e 30 locais desta sexta-feira, 19 e 30 em Lisboa.

O aumento de mortes de quinta para esta sexta foi de 217, um novo e triste recorde desde o início da pandemia. Até agora, o recorde de pessoas mortas num único dia pela doença era de 204, registadas terça e quarta desta semana.

O número de pessoas infetadas no último período de 24 horas também subiu bastante, atingindo esta sexta-feira 33.682. Um dia antes, quinta, o número de brasileiros infetados por coronavírus era de 30.430.

Na última semana monitorizada pelo Ministério da Saúde, foram confirmadas mais 1024 mortes por Covid-19 em todo o Brasil. Isso representa, em apenas sete dias, um forte aumento de 90,4% no número de óbitos em decorrência do coronavírus.

Em São Paulo, a região mais atingida pela pandemia, o número de mortos subiu esta sexta-feira para 928, e o de infetados para 12.841. Em segundo lugar no número de vítimas fatais continua o Rio de Janeiro, com 341 mortos, seguido de Pernambuco, com 186, Ceará, com 149, e Amazonas, com 145.