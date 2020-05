Coronavírus já matou 266.919 pessoas e infetou mais de 3,8 milhões no mundo

A pandemia do novo coronavírus já matou 266.919 pessoas e infetou mais de 3,8 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 19h00 TMG de hoje, baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, até às 19:00 TMG (20:00 de Lisboa) de hoje, 3.806.440 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 195 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar. Entre esses casos, pelo menos 1.197.100 são agora considerados curados.





