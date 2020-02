Coronavírus já matou 2921 pessoas e infetou 85 mil em todo o mundo

A epidemia de Covid-19 provocada por um novo coronavírus, detetado na China no final do ano, já infetou 85.203 pessoas, das quais morreram 2.921, segundo as autoridades dos 60 países e territórios afetados.

Lista de países que reportaram vítimas mortais e casos de infeção divulgada este sábado pelo Centro Europeu para a Prevenção e Controlo das Doenças:





VÍTIMAS MORTAIS: 2.921

China -- 2.835

Irão -- 34

Itália - 21

Coreia do Sul -- 16

Japão - 3

França - 2

Hong Kong -- 2

Taiwan -- 1

Filipinas -- 1

Navio de cruzeiros Diamond Princess (Japão) - 6

INFEÇÕES: 85.203

ÁFRICA: 3

Argélia -- 1

Nigéria -- 1

Egito -- 1

ÁSIA: 83.262

China Continental -- 79.251

Coreia do Sul -- 2.931

Irão -- 388

Japão -- 230

Singapura -- 98

Hong Kong -- 94

Kuwait -- 45

Tailândia -- 42

Taiwan -- 39

Bahrein -- 38

Malásia -- 25

Emirados Árabes Unidos -- 19

Vietname -- 16

Macau -- 10

Iraque -- 7

Omã -- 6

Israel -- 7

Índia -- 3

Filipinas -- 3

Líbano -- 3

Paquistão -- 2

Afeganistão - 1

Azerbeijão - 1

Camboja -- 1

Nepal -- 1

Sri Lanka -- 1

AMÉRICA: 85

Estados Unidos -- 66

Canadá -- 16

Brasil -- 1

México - 2

EUROPA: 1.122

Itália -- 888

França -- 57

Alemanha -- 57

Espanha -- 34

Reino Unido -- 18

Suécia -- 12

Suíça - 12

Áustria - 7

Noruega - 6

Croácia - 5

Grécia - 4

Finlândia - 3

Roménia - 3

Dinamarca - 2

Geórgia - 2

Holanda - 2

Rússia - 2

Bielorrússia - 1

Bélgica - 1

Estónia - 1

Islândia - 1

Lituânia - 1

Mónaco - 1

Macedónia do Norte - 1

San Marino - 1

Oceânia: 26

Austrália -- 25

Nova Zelândia - 1

Outros:

Navio de cruzeiros Diamond Princess (Japão) -- 705