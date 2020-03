Coronavírus leva ao encerramento de fábricas e provoca quebra na produção de preservativos

O maior produtor mundial de preservativos deve que interromper a produção devido à pandemia de coronavírus e anunciou que se aproxima uma escassez global do contracetivo.



O Karex Bhd da Malásia produz um em cada cinco preservativos em todo o mundo. No entanto, nos últimos 10 dias não produziu nenhum preservativo nas suas três fábricas na Malásia devido a um bloqueio imposto pelo governo para impedir a propagação dcovid-19.a





"Vamos ver uma escassez global de preservativos em todo o lado, o que será assustador", disse à Reuters esta semana o presidente-executivo da Karex, Goh Miah Kiat.

O executivo mostrou-se preocupado, principalmente com o cenário no continente africano: "a minha preocupação é que, para muitos programas humanitários no fundo da África, a escassez não seja apenas de duas semanas ou um mês. Pode levar meses".

A Malásia é o país mais afetado do Sudeste Asiático, com 2.161 infetados e 26 mortes por coronavírus. O bloqueio deve permanecer em vigor, pelo menos, até 14 de abril.

Os outros principais países produtores de preservativos como a China, onde teve origem o coronavírus, também viram a produção parar, assim como a Índia e a Tailândia.

Goh afirmou que a Karex pediu ao governo uma isenção para operar sob condições específicas. "O bom é que a procura por preservativos ainda é muito forte, porque, gostemos ou não, ainda é essencial ter", disse Goh.