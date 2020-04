Coronavírus leva icónico hotel 'Copacabana Palace' a fechar pela primeira vez em 97 anos

O hotel Copacabana Palace, um dos ícones da cidade brasileira do Rio de Janeiro, fechará as portas temporariamente após 97 anos de serviços ininterruptos por causa da pandemia do novo coronavírus.

Numa reportagem publicada pelo jornal 'O Globo', Andrea Natal, diretora do grupo que administra o Copacabana Palace, contou que a decisão de não receber mais hóspedes até ao mês de maio foi provocada pela queda de reservas em março, quando o Rio de Janeiro e outras metrópoles do país iniciaram ações de distanciamento social para evitar a proliferação da covid-19.

"A nossa previsão de ocupação para março era de 70% e fechámos o mês com 36%. Até começámos bem, mas a partir de meados do mês, quando o turismo global começou a ser mais afetado, com muitos cancelamentos de voos, a queda foi abrupta", explicou Andrea Natal.