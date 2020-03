Coronavírus leva países em guerra a cessar-fogo

O coronavírus está a fazer com que vários países em guerra estejam a cessar-fogo com medo dos danos causados por esta pandemia. Do Iêmen à Síria e dos Camarões às Filipinas, rebeldes e exércitos do governo respondem ao pedido de uma trégua lançado pelo Secretário Geral da ONU, António Guterres.António Guterres fez o apelo que se destinava-se principalmente a proteger civis das zonas de guerra, as mais vulneráveis ??diante da propagaçãao do covid-19, avançou o jornal italiano La Repubblica.Vários governos chegaram a um acordo de paz temporário para se defender de outra 'guerra' igualmente mortal que é esta pandemia.A oportunidade para um cessar-fogo foi imediatamente aproveitada nos teatros de guerra. Martin Griffiths, enviado da ONU ao Iêmen, um país devastado por cinco anos de guerra, anunciou "respostas positivas" a um cessar-fogo e uma pausa humanitária dos rebeldes houthis e do governo iemenita para combater melhor a epidemia. O mesmo aconteceu nos Camarões, onde os rebeldes das Forças de Defesa dos Camarões do Sul (Socadef) proclamaram um cessar-fogo temporário.Esta terça-feira, uma mensagem semelhante veio do Partido Comunista das Filipinas, juntamente com o governo do país. Esta quinta-feira, as Forças Democráticas da Síria (SDF) também apoiaram a iniciativa, afirmando estarem disponíveis "para interromper qualquer ação militar" no nordeste do país.