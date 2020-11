Donald Trump e Joe Biden queimam os últimos cartuchos de uma campanha marcada pela Covid, apostando tudo nos estados que poderão ser decisivos na eleição do próximo presidente dos EUA, marcada para a próxima terça-feira, 3 de novembro. Casos do Michigan, Wisconsin, Iowa e Pensilvânia. As estratégias são opostas.O atual inquilino da Casa Branca apresenta-se com um discurso otimista, prometendo conduzir o país, cansado do vírus, “de regresso à normalidade”. “Se ficarem infetados, ficarão melhores e ficarão imunes”, garante. Empolgado, criticou o sistema médico dos EUA, chegando ao ponto de dizer que os “médicos ganham mais dinheiro se alguém morrer de Covid”. O que Biden dramatiza e promete falar verdade.