Coronavírus mata 247 pessoas por hora

O número de mortes provocadas pelo novo coronavírus em todo o Mundo ultrapassou ontem as 700 mil, com os EUA, o Brasil, a Índia e o México a continuarem a liderar a lista de países com maior crescimento no número de mortes e de casos diagnosticados da doença.Em média, nas últimas duas semanas, quase 5900 pessoas morreram com Covid-19 por dia, o que se pode traduzir em 247 vítimas mortais a cada hora, ou uma morte a cada 15 segundos.Poucos dias antes da divulgação deste trágico balanço, o presidente norte-americano, Donald Trump, tinha sublinhado que a situação no país "não podia estar mais controlada". À semelhança de Trump, também Jair Bolsonaro se destacou pela negativa na gestão da pandemia no Brasil. Mesmo sendo um dos países mais afetados pelo novo coronavírus em todo o Mundo, o presidente brasileiro continua a criticar as medidas restritivas.A América Latina já ultrapassou a Europa em número de mortes por Covid-19, com mais de 206 mil óbitos registados desde o início da pandemia, ou cerca de 30% do total mundial. O Brasil e o México são os principais responsáveis por este trágico balanço, com quase 150 mil mortes entre ambos. Nas últimas semanas, a pandemia acelerou ainda na Bolívia, Colômbia, Argentina e Peru.A República Checa, um dos países europeus que melhor lidaram com a pandemia na fase inicial, registou nas últimas semanas vários surtos preocupantes, tendo registado ontem 290 novos casos, o número diário mais alto desde final de junho.O governo escocês ordenou ontem o encerramento de pubs e restaurantes na cidade de Aberdeen após a eclosão de um surto com, pelo menos, 54 casos.A cidade de Nova Iorque vai erguer postos de vigilância e quarentena nos principais pontos de entrada, incluindo nos aeroportos, para garantir que os visitantes de outros 35 estados mais afetados cumprem a quarentena obrigatória de 14 dias.O estado australiano de Victoria registou ontem o seu pior dia desde o início da pandemia, com 15 mortes e 725 novos casos de infeção por Covid-19.