Coronavírus mata três familiares em dois dias nos EUA

Três mulheres da mesma família morreram vítimas de Covid-19 com dois dias de diferença, em Fall River, nos arredores de Boston, EUA.Laudalina Dias e a sobrinha Grace, de 82 e 40 anos, perderam a vida no mesmo dia. Juvenalia, de 76, irmã de Laudalina e mãe de Grace, só resistiu mais 48 horas. O caso está a abalar a vasta comunidade portuguesa na região.As três mulheres, naturais de Feteiras do Sul, na ilha de São Miguel, Açores, exploravam a Mercearia Amaral, um estabelecimento de referência entre a comunidade lusa por vender produtos nacionais e que se tornou agora local de homenagem.