Coronavírus matou 49 pessoas nas últimas 24 horas em Itália

A Itália registou 49 mortes causadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 197 o número total de óbitos associados a epidemia até agora naquele país, divulgou hoje a Proteção Civil italiana.

O número de casos de infeção confirmados desde o início da epidemia é, neste momento, de 4.636, o que representa 778 novos casos nas últimas 24 horas, segundo o balanço das autoridades italianas.

Itália, o país na Europa mais afetado com o surto de Covid-19, o nome atribuído pela Organização Mundial Saúde (OMS) à doença provocada pelo novo coronavírus, é o segundo país, a seguir à China, com mais casos mortais, e o quarto, depois da China, da Coreia do Sul e do Irão, com mais pessoas infetadas, segundo números oficiais.