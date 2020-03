Coronavírus obriga à suspensão de congresso com mil oftalmologistas em Espanha

A Sociedade Espanhola da Retina e Vítreo suspendeu o seu 24.º congresso, que deveria começar na quinta-feira em Burgos com a presença de mil oftalmologistas, para evitar a propagação do novo coronavírus entre os profissionais de saúde.

A decisão, anunciada esta quarta-feira, segue as recomendações feitas na terça-feira pelo Ministério da Saúde espanhol na sequência do aumento dos casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus.

Muitos dos participantes já tinham comunicado a sua impossibilidade de participar na reunião, em que estava prevista a presença de especialistas de Espanha e de países como os Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Bélgica e Egito, para apresentar os últimos avanços nos tratamentos em oftalmologia.