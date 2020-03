Coronavírus obriga Parlamento Europeu a mudar sessão de Estrasburgo para Bruxelas

O Parlamento Europeu mudou excepcionalmente a sessão que tinha planeada em Estrasburgo, França, na próxima semana, para Bruxelas, na Bélgica, devido às preocupações crescentes relativamente ao coronavírus.

O presidente do Parlamento, David Sassoli, disse que as autoridades de saúde do parlamento consideram um risco "significativamente maior" se a sessão for realizada em França aconselhando então que esta se realize em Bruxelas.

Em atualização