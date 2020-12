Coronavírus pode sofrer mutações e tornar vacina ineficaz, alerta professor da Oxford

Richard Moxon explicou que uma mutação pode "mudar repentinamente o comportamento do vírus", tornando-o mais severo.

SARS-CoV-2 já passou por várias mutações desde que foi descoberta, e nenhuma delas demonstrou afetar a eficácia das vacinas.



As vacinas contra a Covid-19 protegem da doença

de não conseguir lutar contra a infeção.



O professor de Oxford sublinha ainda a importância da distribuição das vacinas por todo o mundo, ressalvando que é "muito difícil por razões económicas, sociais e outras".



A utilização obrigatória e generalizada das máscaras em espaços públicos só deverá abrandar no final do próximo ano, de acordo com o professor:

"Eu espero que o uso de máscara, como prática comum, comece a diminuir no outono de 2021", conclui Richard Moxon.

Um professor da Universidade de Oxford alertou que, devido às mutações do novo coronavírus, a vacina poderá tornar-se ineficaz e não ser o suficiente para travar a pandemia, avança o Daily Mail.Moxon relembra que aao combater o vírus, criando anticorpos. Mas se os anticorpos forem incapazes de reconhecer proteínas, porque estas sofreram mutações, o corpo po