Coronavírus provoca uma morte por minuto no Brasil

O novo coronavírus já está a matar mais de uma pessoa por minuto no Brasil. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde brasileiro no dia em que o Brasil se tornou no terceiro país do Mundo com mais mortes por Covid-19, ultrapassando a Itália e ficando apenas atrás dos Estados Unidos e do Reino Unido.De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, o Brasil registou na quinta-feira um total de 1473 mortes pela doença em 24 horas, mais do que os 1440 minutos desse mesmo período. Nos dois dias anteriores, o país já tinha batido o recorde de óbitos, com 1262 no primeiro e 1349 no segundo, evidenciando a velocidade da propagação do coronavírus no Brasil, que já tem mais de 34 mil mortos e 618 mil infetados.Apesar de assustadores, os números oficiais estarão muito abaixo da realidade, pois o Brasil é um dos países do Mundo que menos testa a sua população.O coronavírus está a alastrar rapidamente entre as tribos indígenas do Brasil, onde o número de mortes aumentou cinco vezes num mês, passando de 28 no final de abril para 182 no início de junho. O alerta é da Articulação dos Povos Indígenas, que diz que muitos casos não são contabilizados por falta de testes . "Na Amazónia, a doença é uma sentença de morte", diz um médico.A Organização Mundial da Saúde alertou que a pandemia "ainda não acabou", notando que vários países registaram um aumento de casos após o desconfinamento. A OMS recomendou ainda, pela primeira vez, o uso de máscaras em público.Cientistas detetaram centenas de novos coronavírus em morcegos na China, alguns dos quais com "elevado potencial de transmissão entre espécies", o que torna provável o aparecimento de uma nova pandemia.Três dos autores de um artigo científico que alertou que a cloroquina pode agravar o risco de morte em doentes com Covid-19 retrataram a sua posição por dúvidas sobre a origem dos dados usados no estudo.O governo checo reabriu esta sexta-feira as fronteiras com a Alemanha e a Áustria e permitiu viagens, sem restrições, para a Hungria.