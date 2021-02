Coronavírus semelhante ao SARS-CoV-2 encontrado em morcegos e anticorpos podem neutralizar vírus

Um grupo de cientistas identificou coronavírus parecidos ao responsável pela pandemia de covid-19 no sangue de cinco morcegos num santuário de vida selvagem no leste da Tailândia.O SARS-CoV-2 partilha com 91,5% do código genético deste novo coronavírus identificado nos morcegos, o RacCS203.Acredita-se que este vírus, RacCS203, seja incapaz de infetar pessoas, pois não pode ligar-se ao receptor ACE2 nas células humanas, a porta de entrada da Covid-19 no corpo.No entanto, há notícias que podem ser boas nesta descoberta. Os anticorpos que circulam no sangue de morcegos infetados podem ser eficazes a neutralizar o SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19.O paradoxo biológico indica que apesar dos coronavírus dos morcegos não poderem infetar humanos, estes, quando transmitidos a um intermediário como o pangolim, evoluem ganhando características que lhes permitem a ligação com o receptor ACE2 e assim infetar humanos.Esta descoberta reforça a teoria da OMS que afasta a fuga de um laboratório chinês como origem da Covid-19.