Corpo de bebé encontrado nos escombros do ataque russo a Kryvyi Rih, na Ucrânia

O ataque aconteceu esta sexta-feira, estando já confirmados três mortos na cidade natal do Presidente Volodymyr Zelensky.

Socorristas recuperaram o corpo de um bebé de um ano de idade dos escombros de um ataque russo a um edifício residencial na cidade ucraniana de Kryvyi Rih, disse o governador regional este sábado."É difícil escrever sobre algo assim", disse Valentyn Reznichenko no Telegram.Investida coincidiu com uma onda de ataques com mísseis a infraestruturas críticas ucranianas, que, segundo autoridades de Kiev, foi uma das maiores desde que começou a invasão russa.