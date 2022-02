Corpo de Brian Laundrie, o homicida de Gabby Petito, foi devorado por animais

O corpo de Brian Laundrie, namorado de Gabby Petito, apresentava marcas de dentadas de animais selvagens, revelou o relatório da autópsia.

As autoridades encontraram os restos mortais do principal suspeito do homicídio de Gabby Petito na Reserva Memorial T. Mabry Carlton Jr., no Parque Ambiental Myakkahatchee Creek, na Flórida, após semanas de busca, segundo o Daily Mail.





"Essas áreas têm muitos carnívoros e omnívoros, incluindo caninos, como cães selvagens e coiotes, além de roedores e guaxinins", pode ler-se na autópsia.

Os "aparentes restos humanos que estavam espalhados pela terra à vista de todos", foram devorados por animais selvagens, de acordo com o documento de 47 páginas divulgado esta segunda-feira.

A autópsia confirma ainda que Brian morreu depois de um tiro na cabeça, como já tinha sido dito por Steven Bertolino, advogado da família, em novembro de 2021.