Corpo de escritora britânica encontrado numa floresta na República Dominicana

Lindsay de Feliz foi encontrada morta numa floresta perto de sua casa na ilha Moncion, República Dominicana, esta quinta-feira. O marido da escritora e o filho deste já foram detidos e sujeitos a interrogatório.A autora foi encontrada sem vida, em sacos de plástico, enterrada numa floresta próxima do local onde habitava. O seu corpo encontrava-se separado da cabeça que continha fita cola em redor do pescoço.Já foi aberta uma investigação relativa ao homícidio da escritora. O alerta foi dado pelos amigos que iniciaram as buscas juntamente com as autoridades.O corpo foi encontrado perto das 12h00 (horário local) e as autoridades informaram o jornal dominicano Hoy que o marido da escritora e o seu filho de 29 anos foram detidos para interrogatório antes das buscas começarem.Lindsay de Feliz deixou a sua vida no Reino Unido para se dedicar a aventuras e ao mergulho que afirmava ser outra das suas paixões. As viagens inspiraram as duas obras que redigiu ao longo da sua vida.