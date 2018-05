Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpo de estrela de reality show encontrado em cascata

Joe Tilley estava desaparecido há uma semana.

O corpo de Joe Tilley, de Leicester, em Inglaterra, foi encontrado este sábado no fundo de uma cascata em Fin del Mundo, na Colômbia.



A estrela do documentário inglês "Jungletown" estava desaparecido há precisamente uma semana e tinha sido visto perto do local onde o corpo foi agora encontrado.



De acordo com o jornal The Sun, a equipa que encontrou o corpo suspeita que Joe tenha caído.



Joe Tilley tinha viajado com uma amiga para a Colômbia. O alerta foi dado pela companheira de viagem que percebeu que algo se passava quando este não ligou. A jovem pediu ajuda e alertou a família que viajou de imediato para o local para ajudar nas buscas.



A companheira de viagem explicou que já tinha viajado com o amigo durante cinco meses pela Austrália e que não era normal ele desaparecer sem dizer nada a ninguém.