O corpo de Brittanee Drexel, uma jovem de 17 anos que desapareceu a 25 de abril de 2009, foi encontrado treze anos depois.A última vez que a adolescente foi vista com vida terá sido em Myrtle Beach, uma cidade na Carolina do Sul, nos Estados Unidos da América. Os restos mortais de Brittanee foram descobertos na passada quarta-feira, conta a CNN Internacional.O principal suspeito do crime, Raymond Douglas Moody, de 62 anos, terá asfixiado a jovem e enterrado o corpo no dia seguinte. O caso segue agora para julgamento.