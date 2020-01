Corpo de jovem desaparecida há duas semanas encontrado enterrado junto a casa

O corpo encontrado num buraco junto a uma casa no Alabama, EUA, esta sexta-feira, já foi identificado. Trata-se de Paighton Houston, uma mulher de 29 anos que desapareceu há duas semanas depois de mandar mensagens para uma amiga a dizer que estava com problemas, avança a ABCNews citando o Departamento da Polícia de Trussville.A jovem foi vista pela última vez a 21 de dezembro depois de sair do bar Tin Roof em Birmingham. Ao abandonar o estabelecimento, enviou uma mensagem a uma das amigas a dizer que sentia que estava com problemas.O irmão explicou ao "Good Morning America" que esta mensagem devia ter sido tratada como um "alerta vermelho"."Os nossos pensamentos e orações estão com a família de Houston", escreveu o departamento da polícia em comunicado.