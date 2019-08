Corpo de jovem irlandesa desaparecida na Malásia já foi encontrado

Equipas de resgate encontraram esta terça-feira o corpo de Nora Anne Quoirin, a adolescente irlandesa de 15 anos que estava desaparecida há mais de uma semana na Malásia. Os pais da menor já identificaram o corpo, que foi encontrado a mais de 2,5 quilómetros do resort turístico onde estava hospedada.De acordo com a polícia, o cadáver estava despido e foi localizado junto a um ribeiro, numa zona de difícil acesso, o que faz as autoridades supor que poderá ter sido arrastado pela corrente. A autópsia vai ajudar a esclarecer as causas da morte, embora as autoridades não tenham encontrado qualquer indício de crime.A menor, que tinha um atraso de desenvolvimento e era descrita pelos pais como "extremamente vulnerável", desapareceu do seu quarto de hotel na noite de 4 de agosto.Desde o início que a polícia malaia acredita que a jovem deixou o quarto sozinha e de livre vontade, embora tenha sido aberto um inquérito criminal para apurar o eventual envolvimento de terceiros.