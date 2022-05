Corpo de menina encontrado em contentor do lixo num dos bairros mais ricos do Canadá

O corpo de uma menina negra foi encontrado num contentor do lixo no bairro Rosedale, um dos mais luxuosos de Toronto, no Canadá, na passada segunda-feira. A polícia local está a investigar as causas do sucedido.



As autoridades de Toronto acreditam que a criança tem entre quatro e sete anos e tem ascendência africana ou mista, com aproximadamente um metro e meio de altura. Foram designados para o caso investigadores de homicídios, que estão a cruzar descrições da criança com casos de pessoas desaparecidas em todo o país.







Foi realizada uma autópsia na quarta-feira mas as autoridades ainda não determinaram a causa da morte, referindo que o nível de decomposição sugere que a menina poderá ter morrido no verão do ano passado.



