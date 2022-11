Corpo de recém-nascido encontrado dentro de centro de reciclagem nos EUA

O chefe da polícia adiantou ainda que estão a ser desenvolvidos esforços para perceber o que aconteceu. "Este é um incidente incrivelmente triste e perturbador para todos os envolvidos e estamos a tentar recolher mais detalhes sobre o que aconteceu", referiu o chefe superintendente da polícia, John Massey.





"Gostaríamos de fazer um apelo direto à mãe do menino para entrar em contacto connosco - pode ser que ela precise de cuidados médicos ou esteja numa situação vulnerável.", apelou ainda.





O corpo de um recém-nascido foi encontrado esta terça-feira dentro de um centro de reciclagem em Waterbeach, no norte da cidade Cambridge, nos EUA. As autoridades foram chamadas ao local depois de uma pessoa ter dado o alerta para a presença de um corpo de um bebé, avança o jornal Mirror.Neste momento, a polícia encontra-se à procura da mãe do recém-nascido.