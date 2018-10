Corpo de turista que morreu no Egito repatriado sem rins nem coração

Britânico David Humphries morreu em resort de Hurghada, na costa do Mar Vermelho.

David Humphries de 62 anos, estava a passar férias num resort de Hurghada, estância turística egípcia na costa do Mar Vermelho, quando começou a sentir fortes dores no peito. Levado para um hospital local, foram-lhe administrados antibióticos, mas acabou por morrer horas depois. David estava de férias com a família quando colapsou, no momento em que brincava com os netos numa piscina.A dor da família agravou-se com o repatriamento do corpo. A morte aconteceu a 18 de setembro, mas só a 1 de outubro o corpo chegou a Inglaterra. Mas, sabe-se agora, o corpo não vinha intacto. O coração e os rins foram retirados no Egito onde David foi sujeito a uma autópsia que se revelou inconclusiva sobre as causas da morte.Quando os médicos britânicos iniciaram uma segunda autópsia, deram pela falta dos órgãos. O caso, revela a BBC, está ser tratado como um episódio de tráfico de órgãos. A extração de órgãos é proibida pela lei egípcia, pelo que em momento nenhum deviam ter sido retirados o coração e os rins de David."Queremos respostas sobre o facto de ele ter regressado ao Reino Unido com partes em falta. Já é mau que chegue termos de lidar com a morte dele", diz à viúva à BBC.

Os advogados da família estão a trabalhar com as autoridades egípcias para tentar perceber o que aconteceu.