Corpo doado à ciência dissecado em evento pago nos Estados Unidos

"É horrível o que aconteceu ao meu marido", contou Elsie Saunders. "Só consenti na doação do corpo para propósitos científicos. Era isso que o meu marido desejava", explicou.



O porta-voz da empresa, Obteen Nassiri, afirmou à NBC News que a família de David Saunders deu autorização para usar o cadáver para fins científicos. O cadáver foi depois emprestado a uma outra empresa, a Death Science, que o usou como parte de um evento de curiosidades em outubro.



A Med Ed Labs negou saber a intenção da empresa quando o corpo foi emprestado, afirmação que foi contraposta pela Death Science, que garantiu que o evento era conhecido.



No workshop, os espectadores, que pagaram entre 100 e 500 dólares, foram guiados no processo de uma autópsia formal.

O cadáver de um homem de 98 anos foi exibido e dissecado num hotel emem frente a uma audiência que pagou para assisitir ao momento.A viúva pensava que tinha doado o corpo do marido para fins científicos. No entanto, cerca de 70 pessoas encontraram-se no hotel, algumas chegando a pagar até 500 dólares pelo bilhete, para assistir à autópsia de David