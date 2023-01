Corpos começam a ser cremados nas ruas da China devido à sobrelotação causada pelo Covid-19

Várias famílias chinesas começaram a cremar corpos na rua devido à sobrelotação de vítimas mortais de Covid-19 nos crematórios.



Muitas agências funerárias estão a ser assoberbadas com múltiplos pedidos de cremação que não conseguem dar vazão. As filas de espera com caixões ocorrem também em parques de estacionamento de clínicas e hospitais.





A população tem protestado com o aumento do custo dos funerais e cremações.As filas de carros funerários estendem-se por alguns quilómetros em várias localidades.Segundo alguns especialistas, a recente vaga de Covid-19 na China pode vir a causar milhares de mortos.