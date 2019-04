Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpos de duas crianças retirados após desabamento de prédio no Brasil

Vinte e duas pessoas morreram na sequência da tragédia.

22:07

Os corpos de duas crianças foram retirados este sábado dos escombros dos prédios que desmoronaram na Muzema, Brasil, e fez dezenas de mortos.



Segundo avança a Globo, com este resgate o número de mortes sobe para 22. O Corpo dos Bombeiros avança ainda que uma pessoa continua desaparecida.



Recorde-se que morreu na manhã do passado sábado o menino Hilton Guilherme Sodré de Souza, de 12 anos, que tinha sido resgatado com vida após ter ficado quase 17 horas soterrado nos escombros do prédio onde vivia com a família no Morro da Muzema, na cidade brasileira do Rio de Janeiro, que desmoronou.



O resgate de Hilton foi muito comemorado pelos bombeiros e por populares que assistiram ao incansável esforço para o salvar.