Corpos enterrados num vulcão resgatados 59 anos depois

Resgate feito por soldados no pico mais alto do México.

20:02

Os cadáveres mumificados de três alpinistas que caíram há 59 anos num vulcão, o pico mais alto do México, foram recuperados esta sexta-feira por soldados.



Os corpos já haviam sido descobertos em 2015, mas só agora foi efetuado o resgate. "Estamos satisfeitos com o cumprimenro da missão", confessou José Luis Pablo, um dos responsáveis pela manobra, à Foro TV.



Este resgate exigiu semanas de planeamento e teve sucesso graças às condições climatéricas favoráveis, tendo sido necessárias duas tentativas realizadas no mesmo dia.



Em março de 2015, um grupo de montanhistas encontrou os corpos.



Estes três alpinistas foram os únicos reportados como desaparecidos.