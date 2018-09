Corpos nus de duas mulheres encontrados em malas de viagem

Vítimas foram descobertas nas últimas três semanas nos, arredores de Moscovo, capital da Rússia.

Os corpos despidos e já sem vida de duas mulheres foram encontrados fechadas em malas de viagem, nos arredores de Moscovo, na Rússia. Uma das malas foi encontrada por um ciclista que passeava pela cidade, perto de um centro comercial, na passada sexta-feira.

Segundo o DailyMail, os dois corpos foram encontrados com três semanas de intervalo, sem sinais de violação sexual ou morte violenta. As causas das mortes ainda são desconhecidas, mas as circunstâncias em que foram encontradas são notoriamente semelhantes.

Segundo avança a imprensa internacional, teme-se que o "assassino das malas" esteja à solta depois de ambos os corpos terem sido encontrados em malas de viagem pretas.

De acordo com declarações das autoridades, citadas pelo DailyMail, as vítimas terão idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos.