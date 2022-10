Corrente humana cerca parlamento britânico pela libertação de Julian Assange

Centenas de pessoas formaram, este sábado, uma corrente humana à volta do Parlamento britânico para exigir a libertação do fundador do `WikiLeaks´, Julian Assange, que está preso enquanto se resolve a sua extradição do Reino Unido para os Estados Unidos.

Os apoiantes do jornalista, de 51 anos, exibiram faixas e cartazes pedindo ao Governo britânico que rejeite a sua entrega à justiça norte-americana, considerando que o caso é uma perseguição política decorrente das revelações feitas no seu `site´.

Julian Assange, que está detido desde 2019 na prisão de alta segurança de Belmarsh, perto de Londres, recorreu da decisão do Governo britânico de extraditá-lo para os Estados Unidos.