É uma corrida contra o tempo para as equipas de emergência, proteção civil e militares que procuram milhares de pessoas que ainda estão dadas como desaparecidas na sequência das fortes chuvadas em várias zonas da Europa Central, sobretudo Alemanha e Bélgica.O número de vítimas na Alemanha subiu este sábado para 143 e na Bélgica para 24, mas a situação poderá agravar-se, uma vez que continuam desaparecidas mais de 1300 pessoas. O governo belga decretou um dia de luto nacional para terça-feira e pediu ajuda à União Europeia. O presidente português já apresentou “sentidas condolências” ao rei da Bélgica.





Leia também Número de mortos cresce na Alemanha e na Bélgica devido ao mau tempo e ameaça superar o milhar Países Baixos, Luxemburgo e Suíça também foram afetados pelo mau tempo. As declarações dos responsáveis políticos revelam bem o desalento que vivem por estes dias. “Nunca vimos um desastre destes, é verdadeiramente devastador”, disse Malu Dreyer, do estado alemão da Renânia-Palatinado.

Na Alemanha, onde o número de mortos não pára de subir, teme-se a realidade que as lamas vão destapar. As águas recuam e as equipas avançam. “As águas estão a regredir e isso mostrará a verdadeira dimensão da tragédia, disse o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, apelando à unidade nacional. Sem grande surpresa, responsáveis europeus culpam as alterações climáticas.



A polícia pede aos curiosos para evitarem visitar os locais onde tanta gente está a sofrer.