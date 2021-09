Corrimão em Braille num miradouro de Itália descreve a paisagem aos cegos

Leia também Visita virtual: Como ver os grandes museus do mundo sem sair de casa "Uma obra para o castelo", cujo tema era "Apenas um olhar — relações e encontros". Desta forma, todas as pessoas que sofram defeciencia visual e visitem o castelo, conseguem conhecer toda a história e perceber como é a paisagem.

Paolo Puddu que estudou na academia de Belas Artes da cidade.







O miradouro do Castelo de Sant'Elmo, em Nápoles, oferece a todos os visitantes a oportunidade de contemplar a paisagem panorâmica da cidade. Até mesmo aos cegos.Em janeiro de 2017, este miradouro situado no sul de Itália viu nascer uma obra de arte intitulada de "Follow the shape [segue a forma]". Trata-se de um corrimão metálico com inscrições em Braille que percorre todos os caminhos e escadarias da Praça das Armas.Apesar de existir há mais de quatro anos, o corrimão ficou viral esta semana. O trabalho ganhou a 5ª edição do concursoartista italino