Corrupção força saída de vice-chanceler em crise política na Áustria

A Áustria está mergulhada numa crise política depois de o líder de extrema-direita e vice-chanceler Heinz-Christian Strache ter apresentado a demissão devido a um escândalo de corrupção. Strache foi filmado em segredo quando negociava com enviados russos donativos para o Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ) a troco de contratos públicos.Strache, parceiro de coligação do Partido Popular Austríaco (ÖVP), do chanceler Sebastian Kurz, terá sido filmado em 2017, em Ibiza, quando debatia as contrapartidas contratuais para o financiamento do seu partido com várias pessoas, entre as quais uma mulher que se dizia sobrinha de um oligarca russo.Com Strache está Johann Gudenus, também membro do FPÖ. O vídeo foi divulgada na sexta-feira num trabalho conjunto da ‘Der Spiegel’ e do ‘Süddeutsche Zeitung’. Não se sabe quem marcou o encontro com os russos nem quem filmou as imagens.Ante a tempestade política criada pela polémica, o presidente austríaco, Alexander Van der Bellen, falou aos jornalistas para considerar necessária a realização de eleições antecipadas, algo que Kurz secundou ao dissolver a coligação governativa com o FPÖ. "Já basta", afirmou Kurz ao anunciar o fim do governo.Antes de tudo isto, a pressão crescia já nas ruas. Horas depois de Strache anunciar a demissão, milhares de pessoas concentraram-se frente à sede do governo com cartazes onde se lia: "Eleições já!"