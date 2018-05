Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corrupção no PP deixa Rajoy encurralado

PSOE apresenta moção de censura e Cidadãos retira apoio parlamentar e exige eleições.

Por Ricardo Ramos | 08:04

A sentença do caso Gürtell, que considerou o depoimento de Mariano Rajoy como pouco credível, deixou o primeiro-ministro espanhol encurralado e sob forte pressão para se demitir, incluindo no interior do seu próprio partido.



Rajoy, que ainda no meio da semana tinha obtido uma importante vitória política com a aprovação do Orçamento do Estado, viu o seu sonho de governar até 2020 ruir com a sentença do caso de corrupção que abalou o PP e levou à condenação do antigo tesoureiro do partido Luis Bárcenas a 33 anos de prisão. Se o desfecho já era expectável, Rajoy certamente não esperava era ser nomeado na sentença, com o juiz a colocar em causa a palavra do chefe do governo, ao considerar "pouco credível" a sua alegação de que nunca teve conhecimento da corrupção no partido.



A reação da oposição não se fez esperar, com o PSOE a anunciar uma moção de censura e o Cidadãos a cortar o apoio ao governo minoritário do PP, o que significa que, mesmo que sobreviva à moção socialista, Rajoy pouco mais conseguirá fazer até ao final da atual legislatura, que vários barões populares citados pela imprensa espanhola já dão como "morta e enterrada".



PORMENORES

PSOE "precipitado"

O presidente do Partido Nacionalista Basco, Andoni Ortuzar, considerou que o PSOE "se precipitou" com a moção de censura contra Rajoy porque arrisca levar o país a eleições e entregar a chave do governo ao Cidadãos, que lidera as sondagens.



Exigências separatistas

O líder do governo autonómico da Catalunha, Quim Torra, exigiu "a liberdade dos presos políticos, o regresso dos políticos exilados e a não criminalização do direito à autodeterminação" como contrapartidas para apoiar a moção de censura apresentada pelos socialistas.