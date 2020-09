Corta ventre da mulher grávida "para garantir que filho era rapaz"

Um homem atacou a mulher, grávida de sete meses, e abriu-lhe o ventre com um objeto cortante, deixando-a em estado grave. O caso aconteceu em em Nekpur, na Índia e, segundo a família da vítima, o homem levou a cabo o crime "para garantir que o filho era rapaz", uma vez que o casal já tem cinco filhas.

De acordo com as autoridades locais, Pannalal foi detido após o ataque, que deixou a mulher grávida em estado "crítico" e foi aberta uma investigação. Até ao momento o agressor não confirmou o motivo do ataque e a polícia tenta ainda descobrir a arma usada para cortar o ventre da vítima.

A mulher, de 35 anos, encontra-se a recuperar no Bareilly Hospital. Não é conhecido o estado de saúde do bebé. De acordo com os país da grávida, o genro estava "desesperado para ter um filho rapaz".