Corte de cabelo radical leva sem-abrigo a reencontrar mãe e irmã dez anos depois

João Coelho Guimarães, um sem-abrigo brasileiro de 45 anos, reencontrou-se com a família depois de uma barbearia local lhe ter cortado o cabelo e aparado a barba. As imagens do resultado final foram publicadas nas redes sociais e tornaram-se rapidamente virais.O homem vive nas ruas de Goiânia, no Brasil, há cerca de três anos, mas a sua família presumia que estaria morto há uma década.Recentemente, o dono e os funcionários de uma loja de roupa masculina e de uma barbearia, chamada Padoo, ofereceram-se para mudar completamente a aparência de João, conferindo-lhe uma nova indumentária e cortando-lhe o cabelo e a barba. As imagens tornaram-se virais nas redes sociais e acabaram por chegar à família do homem, que nem queria acreditar.João já tinha passado várias vezes pela loja, mas um dia, decidiu entrar. Pediu apenas uma navalha para aparar a barba e recusou comida quando o dono da loja se ofereceu para o ajudar."Foi então que tivémos uma ideia e todos na loja decidiram participar e ajudar aquele homem proporcionando-lhe um dia em beleza", explicou Alessandro Lobo, proprietário do estabelecimento, em declarações à UOL.A transformação demorou duas horas e os resultados foram surpreendentes. No final, a equipa decidiu mostrar o resultado nas redes sociais. Quando a irmã e a mãe de João encontraram as fotografias entraram em contacto com a barbearia. Como não sabiam onde o encontrar, ficaram pelo bairro a dar um passeio na esperança de que este aparecesse.Foi então que João voltou a aparecer na loja e deparou-se com as suas familiares. O momento do abraço ficou registado através das câmaras de vigilância.Apesar do feliz reencontro, João não aceitou o convite da irmã para ir morar consigo, afirmando que é na rua que se sente "livre".