Coruja resgatada de árvore de Natal do Rockefeller Center em Nova Iorque

Uma coruja foi esta quarta-feira resgatada da árvore de Natal em exibição no Rockefeller Center em Nova Iorque, nos EUA, avança o jornal norte-americano New York Post.



O alerta para o resgate da ave, salva pelo centro de vida selvagem Ravensbeard da cidade norte-americana, foi dado pelos trabalhadores que procediam ao transporte da árvore. A organização responsável pela montagem da árvore disse não ter reparado na presença da coruja, mesmo depois de ter inspecionado cada ramo antes de a transportar. Estima-se que o pássaro tenha ficado três dias sem comer ou beber no abeto da Noruega com cerca de 25 metros de altura.

"Achei que era uma história de Natal comovente, que havia um segredo na árvore de Natal", revelou Ellen Kalish, diretora e fundadora da associação que procedeu ao salvamento, em declarações ao jornal. Kalish partilhou uma fotografia da coruja na rede social Facebook, que já conta com mais de 2.700 partilhas.

O animal, que ganhou o nome de Rockfeller, está agora a recuperar, mas não apresenta ferimentos graves.