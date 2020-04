Cospem em funcionários de funerária por não concordarem com restrições devido ao coronavírus

Um grupo de enlutados agrediu e cuspiu em funcionários de uma funerária por estarem revoltados com as restrições de apenas seis pessoas em funerais impostas pela câmara municipal de Birmingham, Inglaterra, onde ocorreu a situação.



A autarquia condenou o incidente e afirmou que os trabalhadores estão em risco durante a pandemia de coronavírus. Em Birmingham o limite de pessoas por funeral é de seis, no entanto, há outras cidades inglesas que chegam a permitir a presença de 10 pessoas.







Lankester afirma que é importante que as pessoas entendam que os trabalhadores estão apenas a desempenhar as suas funções e não são eles que determinam as regras.



De acordo com a BBC, tem sido registado um número crescente deste tipo de casos nas últimas semanas em Birmingham. Estes estão a ser investigados.



Em Portugal, os funerais estão limitados à presença de 10 pessoas, os velórios são feitos sem missa e com o caixão fechado.