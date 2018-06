Costa saúda consenso franco-alemão sobre Orçamento da União Europeia

Primeiro-minsitro apoia ideia de comissão de criação de mecanismo de apoio a reformas.

Por Lusa | 15:24

O primeiro-ministro congratulou-se esta quarta-feira com o consenso franco-alemão para um reforço da capacidade orçamental a partir de 2021 e manifestou apoio à proposta da Comissão Europeia para a criação de um instrumento de apoio às reformas.



Estas posições foram transmitidas por António Costa na abertura do debate quinzenal, na Assembleia da República, num discurso em que voltou a advertir que a União Económica e Monetária, enquanto "se mantiver incompleta, serão maiores os riscos de novas crises".



"Qualquer união monetária madura dispõe de uma capacidade orçamental", razão pela qual, de acordo com o líder do executivo, é com satisfação que encara o consenso em torno dessa prioridade, "como demonstra a proposta ontem [terça-feira] apresentada pela França e pela Alemanha para a criação desta capacidade orçamental em 2021, contemplando ao mesmo tempo mecanismos de estabilização e de apoio à convergência".



"E, no mesmo sentido, apoiamos a proposta da Comissão, da criação, no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual, de um Instrumento de Apoio às Reformas (Reform Delivery Tool). A proposta vai no bom sentido, apesar do seu montante estar aquém do que é necessário e a chave de repartição ser totalmente desadequada", considerou o primeiro-ministro.