Costa destaca Pilar Social como futuro no lançamento da Presidência Portuguesa da União Europeia

No arranque da presidência portuguesa do Conselho da UE, o primeiro-ministro António Costa defendeu esta quarta-feira, em Bruxelas, que o Pilar Social “é a melhor vacina contra as desigualdades, o medo e o populismo”.









Costa considerou urgente que as políticas europeias se centrem “nas angústias e anseios dos cidadãos”, em vez de nas instituições da UE. Destacou, por isso, a Cimeira Social, no dia 7 de maio no Porto, evento central da presidência portuguesa da UE e crucial para debater e concretizar essa maior atenção aos cidadãos e ao futuro comum no espaço europeu. Para que esse futuro seja de esperança e mudança, salientou, é fundamental que o Pilar Social sirva para “reforçar as qualificações dos cidadãos”, para que “sejam atores e não vítimas” da transição climática e digital, e de maneira a “investir na inovação” e “reforçar a competitividade” das empresas.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falando depois de Costa apresentar as prioridades, agradeceu ao PM português a “liderança e apoio” no pilar dos direitos sociais, e salientou que a “recuperação ecológica e digital tem de criar empregos”, numa altura em que a UE atravessa uma grave crise por causa da pandemia de Covid-19. O líder português destacou, aliás, os planos de recuperação pós-pandemia como outra grande prioridade, e frisou: “Só venceremos no conjunto da União.”





Durante o debate das prioridades, Costa garantiu dar passos para fechar, durante o semestre, as diligências contra a Hungria e a Polónia, por violarem os tratados europeus ao não garantirem liberdades essenciais e interferirem nas instituições judiciais. “Portugal orgulha-se da caminhada que fez desde 1974 para ser um País exemplar na proteção do Estado de direito”, declarou, considerando que, quem desrespeitar tais valores “não pode fazer parte” da União Europeia.



Pormenores



Criar mais emprego



Os líderes dos principais grupos políticos europeus instaram Portugal a centrar-se na recuperação económica da UE e na criação de emprego e saudaram o facto de a presidência portuguesa se centrar no Pilar Social.





Felicitações a Biden



Na qualidade de presidente em exercício do Conselho da UE, António Costa enviou “votos dos maiores sucessos” ao novo presidente dos EUA. Costa lembrou a Joe Biden a urgência de relançar as relações com a UE, em áreas como o clima, a luta contra a Covid, a segurança e a defesa do multilateralismo.