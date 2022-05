Costa e chanceler alemão inauguram hoje feira industrial de Hannover

O primeiro-ministro inicia este domingo uma deslocação de dois dias à Alemanha, onde vai inaugurar, com o chanceler alemão, Olaf Scholz, a feira industrial de Hannover, que escolheu este ano Portugal como país parceiro.

Segundo o programa divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro, António Costa irá encontrar-se este domingo, pelas 15h00 (14h00 de Lisboa), com empresários portugueses que irão estar presentes na Hannover Messe'22.

Depois, por volta das 18h00 (17h00 de Lisboa), o chefe do executivo irá deslocar-se até ao local do certame para, em conjunto com o chanceler alemão, presidir à inauguração da feira.