Sardenha, o lugar privilegiado para as férias dos muito ricos

Considerada uma das estâncias de férias mais caras do Mundo – e que atrai todos os anos centenas de turistas milionários e os respetivos iates durante o verão – Porto Cervo situa-se na Costa Esmeralda, no Norte da Sardenha. É famosa pelas praias de águas límpidas, que assumem diferentes tonalidades azuis e verdes.‘Descoberto’ no início dos anos 60 do século passado pelo príncipe Karim Aga Khan, e por outros investidores, Porto Cervo foi nessa altura transformado num paraíso para os mais ricos e é conhecido por ter alguns dos hotéis mais caros do Mundo, incluindo o Pitrizza, o Romazzino e o Cala di Volpe Hotel.