Costa recebe garantia de Macron de que portugueses de regresso a França não ficarão em quarentena

O primeiro-ministro, António Costa, recebeu esta terça-feira a garantia do Presidente francês, Emmanuel Macron, de que não será imposta qualquer medida de quarentena aos portugueses que regressem a França através da fronteira terrestre com Espanha.

N"um gesto de amizade e de profundo reconhecimento pela Diáspora portuguesa em França, @EmmanuelMacron garantiu-me esta terça-feira que nenhuma medida de quarentena será aplicada aos nossos concidadãos que se apresentem na fronteira terrestre com Espanha de regresso a casa", escreveu o líder do executivo português na sua conta oficial do Twitter.

E numa mensagem na mesma rede social, Costa acrescentou de seguida: "À França: o nosso sentido agradecimento. À Comunidade portuguesa em França: comme d'habitude, cá vos esperamos no verão".