Costa Rica reabre fronteiras ao turismo a 1 de novembro

A Costa Rica vai reabrir as suas fronteiras ao turismo internacional, a partir de 01 de novembro, anunciou o governo na sexta-feira.

As fronteiras do país estavam fechadas desde março, devido à pandemia do novo coronavirus.

Entre o Oceano Pacífico e o Mar das Caraíbas, o país iniciará em meados de outubro um processo de reabertura com outros seis Estados da América Central.

"Cada turista que visita o país ativa uma série de cadeias de produção na agricultura, na pesca, no comércio, nos transportes, nos guias turísticos, nos hotéis, nos restaurantes, nos operadores e nos artesãos", declarou o ministro do turismo, Gustavo Segura, durante uma conferência de imprensa.

Só a abertura aos turistas dos EUA permite a recuperação de 80 mil empregos, eliminados devido às medidas tomadas para procurar conter a pandemia, e gerar 1,5 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros), até 2021, segundo o governo.

O turismo, setor-chave da economia da Costa Rica, que recebia antes da pandemia mais de três milhões de visitantes por ano, representa cerca de oito por cento do produto interno bruto (quatro mil milhões de dólares) e gera 600 mil empregos, diretos e indiretos, segundo estatísticas oficiais.