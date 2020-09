O cumprimento com as mãos foi substituído pelo toque no cotovelo, mas a Organização Mundial de Saúde veio agora alertar que o risco de contágio não desaparece. “As cotoveladas colocam-nos a menos de um metro de distância da outra pessoa”, alerta Tedros Adhanom, responsável máximo da organização. Uma opinião partilhada por Carlos Fuente Lafuente, diretor do Centro de Treino de Protocolos do ISEMCO (Faculdade de Administração madrilena) e ex-responsável pelo protocolo da Fundação Princesa das Astúrias.“O toque de cotovelo é uma saudação de mau gosto, anti-higiénica, que não cumpre as normas sobre o distanciamento”. Ou seja, tudo o que implique reduzir o distanciamento físico é desencorajado, como, por exemplo, o toque de chuteira que foi proposto como uma saudação aos jogadores de futebol antes dos jogos.